¿Gira mundial o álbum? System of a Down prepara anuncio para 2023

Serj Tankian, vocalista de System of a Down, adelantó que la banda armenia-estadounidense hará un anuncio en 2023, sin revelar detalles.

Consultado sobre el futuro del cuarteto en una entrevista, Tankian se refirió escuetamente a novedades que se conocerán el próximo año.

"Hasta ahora, no hemos hablado de nada (sobre el futuro de System of a Down). Haremos un anuncio sobre algo el próximo año que realmente no puedo contarles. Así que hay eso. Pero más allá de eso, realmente no puedo decirlo", expresó.

El último álbum de estudio de System of a Down, "Hypnotize", fue lanzado en noviembre de 2005. Al año siguiente iniciaron una pausa y en 2010 volvieron a tocar, enfocándose desde entonces en las presentaciones en vivo.