Mötley Crüe vendió los derechos de toda su música a BMG

La revista Variety cifró en 150 millones de dólares el precio que pagó el sello BMG por al catálogo completo de la banda Mötley Crüe, aunque reconoce que otras versiones hablan un monto "significativamente menor".

El acuerdo incluye desde el debut de 1981, "Too Fast for Love", hasta el último disco de estudio publicado por el cuarteto: "Saints of Los Angeles", de 2008.

Además, están incluidos discos en vivo y compilaciones, como "Decade of Decadence", editado en 1991; y el último material: "The Dirt Soundtrack", de 2019, publicado junto a la película biográfica "The Dirt", producida por Netflix.

El medio recordó que Vince Neil, Tommy Lee, Mick Mars y Nikki Sixx eran dueños de su catálogo desde la década de 1990, cuando lograron la propiedad al renegociar con el sello Elektra la renovación de su contrato, aunque el principal compositor siempre ha sido Sixx.

BMG representa o posee derechos de otras grandes bandas de rock, hard rock y metal, como Black Sabbath, Dio, Iron Maiden, Motörhead, Scorpions y Slash, entre otros.