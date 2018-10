Policía investiga supuesta agresión de Liam Gallagher contra su novia

La policía de Londres está investigando al ex vocalista de Oasis, Liam Gallagher, en relación con una presunta agresión que tuvo lugar en Londres durante el verano del hemisferio norte.

Las acusaciones surgieron por primera vez en agosto pasado, cuando el diario británico The Sun publicó un informe en el que afirmaba que Gallagher agarró a su novia, Debbie Gwyther, por la garganta durante una discusión en Chiltern Firehouse en Londres.

The Sun afirmó que Gallagher fue escoltado fuera del restaurante y procedió a atacar gritando: "Ella es una bruja. Fue su culpa. Ella es una bruja. Ella es una puta bruja".

Tanto Gallagher como Gwyther han cuestionado el informe de The Sun. "Nunca he puesto mis manos sobre una mujer de una manera viciosa", dijo Gallagher en un tweet. En una publicación de Instagram, Gwyther calificó la historia de un "paquete de mentiras" y dijo que tomaría acciones legales contra The Sun.

Firstly I have never put my hands on any woman in a vicious manner Secondly there is only 1 witch and we all know who that is as you were LG x