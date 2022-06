Universal compró catálogo, derechos, archivos e imagen de Frank Zappa

Universal Music Group ha adquirido las grabaciones maestras y el catálogo editorial, así como los archivos de películas y el nombre y la imagen de Frank Zappa.

El catálogo de canciones del fallecido músico, que estará a cargo de Universal Music Publishing Group, incluye canciones como "Don't Eat The Yellow Snow", "Valley Girl", Trouble Every Day" y "Dancin' Fool", así como composiciones orquestales.

Su catálogo de masters será supervisado por Universal Music Enterprises, incluidos los álbumes "Freak Out", "We're Only In It For the Money", "Hot Rats" y "200 Motels".

La compañía también adquirió Vault, una instalación de almacenamiento que alberga el trabajo de toda la vida de Zappa, según el anuncio del acuerdo.

Si bien no se dieron a conocer los términos del acuerdo, Billboard estima que los activos musicales de Zappa tenían una valoración en el rango de 25 a 30 millones de dólares.