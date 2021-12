Rolling Stone elige las mejores canciones de 2021: El único con dos es Bad Bunny

La revista Rolling Stone dio a conocer su listado de las 50 mejores canciones de este 2021 con el puertorriqueño Bad Bunny como el único artista con dos temas incluidos.

Pese a que estuvo lejos de liderar, el "conejo malo" entró en el puesto 22 con "Lo siento BB :/", el hit que firmó a mediados de año junto a Julieta Venegas y el productor Tainy. También fue elegido en el puesto 35 con su colaboración junto a Aventura "Volví".

El ránking estuvo encabezado por el nigeriano Wizkid y su canción "Essence", seguido por la versión de 10 minutos de "All too well" de Taylor Swift y "drivers licence" de Olivia Rodrigo.

En el top ten también aparecieron Adele, el colombiano Rauw Alejandro, Billie Eilish, Lil Nas X y Silk Sonic, el dúo conformado por Bruno Mars y Anderson .Paak.

Los otros latinos presentes en el ránking de Rolling Stones fueron Maluma en el puesto 33 con su tema "Rumba (Puro oro anthem)" y la canción "Patria y vida" comandada por Gente de Zona en el 29. Dua Lipa, BTS, Lorde, Miley Cyrus y Nicki Minaj también fueron escogidos dentro del listado.