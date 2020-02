Se cumplen 50 años del disco debut de Black Sabbath

Pocos discos debut logran un impacto similar a "Black Sabbath", el primer trabajo de la agrupación conformada por Ozzy Osbourne, Geezer Butler y Tony Iommi se convirtió rápidamente en una de las piezas claves en la historia del rock.

Corría un 13 de febrero de 1970 cuando la banda oriunda de Birmingham, Reino Unido, sorprendía con un sonido tenebroso, con unos ruidos de tormenta, campanadas, lluvia y truenos que impactó a varios.

La historia del álbum habla de una grabación de muy bajo presupuesto (por eso tocaron gran parte en vivo) que duró sólo dos días, con el guitarrista Tony Iommi siendo clave en la construcción de este trabajo y por supuesto, en lo que luego se conocería como heavy metal.

El músico, el único miembro en estar durante todas las etapas de Black Sabbath, sufrió a los 17 años un grave accidente en una fábrica metalúrgica donde se desempeñaba como trabajador. Perdió la punta de sus dedos mayor de la mano derecha y anular. Deprimido, un compañero de trabajo le hizo escuchar al famoso guitarrista de jazz Django Reinhardt, quien tocaba la guitarra a pesar de perder sus dos dedos.

Lo que viene, ya es historia pura de la música, con Iommi alterando el instrumento para lograr unos tonos más graves de lo que estaba acostumbrada la industria convencional. Sonidos oscuros de aquellos riffs que puso a Black Sabbath en lo más alto en esa época. Y ahora, 50 años después, convertida en una de las bandas más trascedentales de todos los tiempos.

