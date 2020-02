Confirmado: Rock en Conce reveló el cartel de su edición 2020

View this post on Instagram

¡Se acabó la espera! Un año diferente, para un público diverso: Papás, hijos, jóvenes y familias completas. Tenemos Line Up, empieza a organizar todo para el 29 de febrero y 1 de marzo ¡Nos vemos en una nueva versión del REC! #REC2020

