Dos ex Morbid Angel se presentarán en festival metalero en Santiago

David Vincent (bajo/voz) y Pete Sandoval (batería), quienes fueran parte de la formación más clásica de la banda de death metal Morbid Angel, se presentarán en Santiago el 24 de noviembre, en el Club Blondie.

Bajo el rótulo de I Am Morbid, los músicos repasarán lo más destacado del catálogo de su ex grupo, en un evento que además contará con los portugueses Garea, los brasileños The Troops of Doom y los chilenos Soga.