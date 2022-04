Dream Theater anuncia su retorno a Chile con show en la Quinta Vergara

El grupo Dream Theater anunció que volverá a Chile para ofrecer un concierto en la Quinta Vergara el próximo 10 de septiembre.

Los estadounidenses aprovecharán su visita al festival Rock in Rio para hacer un breve recorrido por la región para promocionar "A View from the Top of the World", su último disco editado en 2021.

De esta placa se extrae la canción "The Alien", por la cual obtuvieron un Grammy a la Mejor Interpretación de Metal en la última edición de estos premios.

Por ahora los autores de "Pull me under" solo cuentan con esta presentación confirmada en Chile. El show marcará el debut de la banda en el recinto viñamarino.

Las entradas para el concierto de Dream Theater en Chile se pondrán a la venta el martes 19 de abril a través de Passline.