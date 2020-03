Movimiento Original celebra 13 años de carrera con invitados

El grupo Movimiento Original anunció un especial concierto para este 14 de marzo, ocasión donde celebrarán sus 13 años de carrera junto a invitados.

El espectáculo se realizará en Matucana 100, hasta donde llegarán artistas como Bubaseta, Quique Neira, Shamanes y Chyste MC para acompañar a los autores de "Natural".

Originalmente este show estaba fijado para diciembre de 2019, pero tuvo que ser postergado por el estallido social. Al respecto DJ Acres de Movimiento Original explicó que "estamos todos en la misma causa, la misma lucha, así es que decidimos bajar el show, para estar con el pueblo que se manifestaba. Por eso cambiamos la fecha".

Además de hacer un repaso por su carrera el trío aprovechará de mostrar su más reciente sencillo "Only you". "Hace rato que no hacíamos un tema así", agrega DJ Acres respecto de la lírica romántica de la canción.

Las entradas para la celebración de Movimiento Original se pueden adquirir en Ticketplus o en las boleterías de Matucana 100 desde los $12.700.