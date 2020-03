Niall Horan regresa a Chile con su Nice to Meet Ya Tour

El cantante Niall Horan regresará a Chile con su Nice to Meet Ya Tour el próximo 2 de diciembre con un show en el Movistar Arena.

El ex One Direction lanzará el próximo 13 de marzo su nuevo álbum "Heartbreak Weather", del que ya compartió el sencillo, "No Judgment", junto con el video oficial.

Las entradas se pondrán a la venta el próximo jueves 12 de marzo a las 11:01 hras, pero antes, el 10 de marzo, partirá la preventa exclusiva para Clientes Entel pagando con Tarjetas Cencosud Scotiabank.

Los boletos estarán a la venta en Puntotocket.