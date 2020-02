Suede canceló su presentación en el Teatro Caupolicán

Una muy mala noticia recibieron este viernes los fanáticos de Suede, porque la banda británica canceló su presentación en el Teatro Caupolicán del próximo 12 de marzo.

Los intérpretes de "Trash" y "Beautiful Ones", escribieron en su cuenta de Instagram que no podrán realizar el show, como tampoco las otras dos fechas que estaban negociando.

"Desafortunadamente tenemos que anunciar que las fechas de Suede en Chile están canceladas. La banda tenía programados dos shows junto con el ya anunciado en el Teatro Caupolicán. Sin embargo, los organizadores de una de esas presentaciones cambiaron las fechas en un corto plazo y Suede no está disponible para esa nueva fecha (...) Lamentamos esto, pero el cambio estaba fuera de nuestro control. Esperamos regresar lo antes posible", escribieron.

La devolución de entradas comenzará el próximo miércoles 19 de febrero a través de Puntoticket.