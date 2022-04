¿Y Chile? Iron Maiden confirmó cuatro shows en Brasil

Iron Maiden estará de vuelta en Sudamérica en el segundo semestre con al menos cuatro shows confirmados en Brasil.

La Doncella de Hierro anunció recientemente tres conciertos en tierras brasileñas: 27 de agosto en Curitiba, el 30 de agosto en Ribeirão Preto y el 4 de septiembre en Sao Paulo. Todas estas se suman a la ya anunciada participación en Rock in Rio el 2 de septiembre.

Por ahora, estos conciertos, más el del 7 de septiembre en Ciudad de México, son los únicos de la banda inglesa en Latinoamérica.

¿Posibilidades en Chile? La opción de que Iron Maiden visite el país se abre en agosto, pues antes de viajar a Sudamérica sus últimas actuaciones serán a fines de julio en España y Europa. Después de México el 7 de septiembre comenzarán un recorrido por Estados Unidos a partir del 11 de septiembre.

The following Brazilian shows are now on general sale for the upcoming Legacy of the Beast World Tour!



Aug 27 – Curitiba, Pedreira Paulo Leminski

Aug 30 - Ribeirão Preto, Arena Eurobike

Sep 4 - São Paulo, Estádio do Morumbi



Tickets - https://t.co/AdvKipV4tZ