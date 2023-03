Dionne Warwick en Chile: Cuándo es y dónde comprar entradas

La legendaria cantante estadounidense Dionne Warwick anunció su retorno a Chile para despedirse con un último concierto.

La voz de "I'll never love this way again" agendó una presentación para el próximo 14 de mayo en el Centro de Eventos Metropolitan (Ex Casa Piedra).

El show está enmarcado dentro de su gira "She's back: One last time" con la que Warwick, de 82 años, pretende despedirse de los escenarios tras más de seis décadas de carrera.

Las entradas para el concierto de Dione Warwick en Chile se pueden comprar en Ticketmaster con precios que parten en los $52.900.