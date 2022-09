The Killers vuelve a Chile con show en el Estadio Santa Laura

El grupo The Killers anunció su retorno a Chile para encabezar una nueva edición del festival Rockout en el Estadio Santa Laura.

Los autores de "Somebody Told me" serán el plato fuerte de este evento que también contará con la cantante LP, el grupo bielorruso Molchat Doma, los argentinos de Miranda! y Ligas Menores y los chilenos Fother Muckers y We are the grand.

Esta será la primera presentación de The Killers en Chile desde su actuación en el festival Lollapalooza en 2018. En esta oportunidad mostrarán sus últimos dos discos: "Imploding the Mirage" de 2020 y "Pressure Machine" de 2021.

El festival Rockout, cuya primera edición fue en 2014, se llevará a cabo el próximo 10 de noviembre.

Las entradas saldrán a la venta el próximo martes 6 de septiembre a través de Puntoticket.