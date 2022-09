The Skatalites se presentará en Chile junto a La Floripondio

The Skatalites, una de las bandas fundamentales de Jamaica y considerados como "padres" del ska, se presentará en Chile durante noviembre, a ya 58 años de su fundación.

La cita será el domingo 6 de noviembre en el Teatro Coliseo, desde las 19:00 horas, en una presentación que tiene como invitado a La Floripondio, grupo liderado por Aldo "Macha" Asenjo.

Aunque varios de sus miembros fundadores ya fallecieron, la formación de The Skatalites incluye al trombonista Vin "Don Drummond Junio" Gordon (Kingston, 1949) y el percusionista Larry McDonald (Port Maria, 1937), quienes grabaron con Bob Marley, Toots and The Maytals y Lee Perry, entre otros.

Las entradas, a la venta en Puntoticket, tienen valores desde 15.000 pesos, más cargo por servicio.