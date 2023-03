Steve Mackey, bajista de Pulp, murió a los 56 años

La banda británica Pulp anunció el fallecimiento de su bajista Steve Mackey a los 56 años.

A través de sus redes sociales el grupo liderado por Jarvis Cocker informó que Mackey había muerto la mañana de este jueves, aunque no entregó detalles de las causas de su deceso.

Los autores de "Common People" recordaron al músico con una fotografía tomada en la Cordillera de Los Andes durante su visita a Sudamérica en el año 2012. "Teníamos un día libre y Steve sugirió que subiéramos Los Andes. Así lo hicimos y fue una experiencia completamente mágica y él hizo que pasara", indicaron.

Steve Mackey se integró a Pulp en 1988 y grabó cinco álbumes de estudio, incluyendo los aclamados "His 'n' Hers" y "Different Class".

Our beloved friend & bass player Steve Mackey passed away this morning. Our thoughts are with his family & loved ones. Safe travels, Steve.

We hope to catch up with you one day. All our love xx pic.twitter.com/pickNV56Nl