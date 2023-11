¿Cómo se grabó la última canción de The Beatles "Now and then"?

Este viernes 2 de noviembre se estrenará "Now and then", un tema que ha sido definido como la última canción del legendario grupo The Beatles.

El tema corresponde a un demo que grabó John Lennon a fines de la década del 70 como parte de su carrera solista, aunque nunca fue publicado. Años después los sobrevivientes de los "Fab Four" trataron de recuperar la canción, pero la tecnología lo impidió.

Antes del lanzamiento The Beatles estrenó un mini documental en el que relatan cómo fue posible que la banda volviera a grabar a más de 50 años de su separación.

Uso de Inteligencia Artificial

A mediados de los 90 Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison recibieron un puñado de cintas grabadas por Lennon de manos de su esposa Yoko Ono. "Era lo más cercano a tenerlo de vuelta con nosotros", dijo Ringo Starr sobre esta oportunidad de volver a trabajar juntos.

De esas sesiones, plasmadas en el proyecto "Anthology", surgieron dos temas inéditos de The Beatles: "Free as a bird" y "Real Love". Sin embargo había una toma que tenía a John Lennon cantando una melancólica e inédita melodía, aunque afectada por un ruido de origen que empañaba su voz.

Los años pasaron y en 2022, gracias a una tecnología desarrollada por Peter Jackson, lograron separar la voz de Lennon y retomar el proyecto. Mientras Ringo y Paul regrabaron algunas de sus partes, se utilizó un solo que el fallecido Harrison había grabado para "Anthology", por lo que técnicamente fue registrada por los cuatro miembros.

"He sido muy afortunado por tener a estos hombres en mi vida. Probablemente 'Now and then' es la última canción de The Beatles y todos tocamos en ella", destacó Paul McCartney.

Escucha la nueva canción de The Beatles "Now and then"

La canción "Now and then" de The Beatles ya está disponible en plataformas digitales: