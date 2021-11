Paul McCartney y Ringo Starr recordaron a George Harrison a 20 años de su muerte

El 29 de noviembre de 2001 falleció George Harrison a los 58 años de edad y dos décadas después sus ex compañeros Paul McCartney y Ringo Starr siguen recordándolo en redes sociales.

El bajista publicó una imagen de ambos y escribió: "Es difícil de creer que perdimos a George hace 20 años. Extraño mucho a mi amigo".

En tanto, Starr también trajo de vuelta una fotografía junto a Harrison de los primeros años de The Beatles. "Paz y amor para ti George, te extraño hombre", escribió el baterista.

Harrison murió de cáncer de pulmón en 2001 en Los Ángeles. Sus restos fueron incinerados y las cenizas fueron esparcidas según la tradición hindú en una ceremonia privada en los ríos Ganges y Yamuna en la India.

Hard to believe that we lost George 20 years ago. I miss my friend so much. Love Paul. pic.twitter.com/EnCBAV4Zzn