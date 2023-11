The Beatles se reunió gracias a la IA en el video de "Now and then"

Tras lanzar su esperada última canción "Now and then", el grupo The Beatles lanzó un emotivo videoclip para esta producción.

El clip fue dirigido por el ganador del Oscar Peter Jackson y cuenta con imágenes de los cuatro miembros de la banda en diversas etapas de su vida.

Pese a que John Lennon y George Harrison han fallecido, en el video se puede ver "compartiendo" estudio a los "Fab Four" gracias al uso de Inteligencia Artificial.

"Now and then" surgió de un antiguo demo grabado por Lennon en la década del 70. Los sobrevivientes de The Beatles intentaron recuperar el tema a medidados de los 90, pero la tecnología de la época no lo hizo posible.