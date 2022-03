The Offspring fue confirmado para Rock in Rio 2022

El festival brasileño Rock in Rio 2022 sigue sumando nombres y ahora confirmó tres números más, entre ellos The Offspring.

El conjunto estadounidense se presentará el 8 de septiembre, mismo día de los anunciados previamente Guns N' Roses, Måneskin y Joss Stone. También se confirmó para ese día el grupo brasileño CPM 22.

Otro nombre anunciado para el festival es Migos, trío hip hop estadounidense que se presentará el 4 de septiembre que también tiene a los confirmados Justin Bieber y Demi Lovato.

El cartel de Rock in Rio 2022 tiene hasta ahora Iron Maiden, Megadeth, Dream Theater, Sepultura, Bullet for My Valentine y Living Colour (2 de septiembre), Post Malone, Marshmello, Jason Derulo y Alok (3 de septiembre) y Justin Bieber y Demi Lovato (4 de septiembre).

La semana siguiente tendrá a Guns N' Roses, Måneskin y Joss Stone (8 de septiembre), Green Day, Avril Lavigne, Billy Idol y Fall Out Boy (9 de septiembre), Coldplay, Camila Cabello y Bastille (10 de septiembre) y Dua Lipa (11 de septiembre).