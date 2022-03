The Rolling Stones lanzarán registro de shows secretos en Canadá

Un evento legendario en los 60 años de historia de The Rolling Stones se lanzará en su totalidad por primera vez: "Live At The El Mocambo" con el registro de los famosos conciertos secretos en Canadá.

El lanzamiento tendrá los dos famosos conciertos secretos del grupo británico en el club de Toronto con capacidad para 300 personas. Presenta el set completo del show del 5 de marzo de 1977, además de tres temas extra del concierto del 4 de marzo, recién mezclados por Bob Clearmountain.

Solo cuatro de las actuaciones llegaron al álbum "Love You Live" que siguió en septiembre de 1977, que estuvo dominado por pistas capturadas en las giras de la banda de 1975 y 1976, y nunca antes se había escuchado el conjunto completo.

El lanzamiento de "Live At The El Mocambo" será el próximo 13 de mayo y estará disponible en CD doble, vinilo negro de 4 LP, vinilo neón de 4 LP y formato digital.