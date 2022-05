Este domingo, las estrellas de U2, Bono y The Edge, realizaron una presentación en una estación del metro de Kiev, como apoyo a la paz. En las imágenes se puede apreciar al músico irlandés de 61 años junto al guitarrista, interpretando varios clásicos del grupo, como "Sunday Bloody Sunday", "Desire" y "With or without you". Las estrellas de rock fueron ovacionadas por una docena de fanáticos que pudieron presenciar el show en directo.

