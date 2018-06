Netflix impulsará el desarrollo de serie animada chilena

La artista y animadora chilena Fernanda Frick deslumbró en festivales el año pasado con la presentación de su cortometraje "Here's the Plan", en la que una pareja buscaba salir adelante con el proyecto de potenciar una pastelería. Pero ahora dará el siguiente paso en su carrera, con el apoyo de Netflix, según publicó Variety.

La plataforma de streaming reveló este martes en medio del festival de animación Annecy, que apoyará el desarrollo de la serie animada chilena "Raise the bar", creada por Frick y co escrita junto a Glenn Lazo.

Se trata de una historia centrada en las victorias y derrotas de un grupo de atletas adolescentes que luchan por hacerse un espacio en el mundo deportivo de alto rendimiento. "Sam" es una pesista sudamericana que intenta luchar contra la mediocridad y lograr su sueño de competir en los Juegos Olímpicos.

"Pero las posibilidades están en su contra. No hay precedentes, no hay entrenadores especiales y su familia no entiende por qué lo hace. Pero eso no la detendrá", sostuvo Fernanda Frick durante el panel de Netflix en el certamen francés.

A ello añadió que la serie está inspirada en sus propias frustraciones durante el proceso de convertirse en una animadora en Latinoamérica.

"La serie es una carta de amor dedicada a los intentos de todos nosotros por hacer cosas grandiosas a pesar de los problemas", añadió.