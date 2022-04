Art Of Banksy “Without Limits” llega a Chile este año

THE ART OF BANKSY: "Without Limits" es una exposición que rinde homenaje al incógnito y controversial artista británico BANKSY. La muestra aterriza en Chile luego de itinerar por distintas ciudades del mundo y se presentará en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) desde el 25 de mayo al 31 de julio de 2022.

La exhibición, montada especialmente para el espacio expositivo, incluye áreas experienciales y más de 160 obras del artista como originales certificados, grabados, fotografías, litografías, esculturas, murales e instalaciones de video.

Considerado uno de los artistas urbanos más influyentes y comentados de nuestro tiempo, no se puede negar la popularidad de BANKSY a pesar de que no conocemos su identidad. La obra de BANKSY provoca, conmociona e incluso perturba a la sociedad, entregando poderosos mensajes con poesía y humor.

En la exhibición se podrán apreciar obras del artista reproducidas cuidadosamente con su técnica de "stencil" especialmente para la exposición, incluida su creación "Escape", que apareció originalmente en la prisión cerrada de Reading en Inglaterra, y "Pulp Fiction" que retrata a las estrellas de la película Samuel L. Jackson y John Travolta apuntando plátanos en lugar de pistolas.

La muestra también presenta una asombrosa reproducción de una estación del metro de Londres, que sumerge a los visitantes en el mundo del arte callejero de BANKSY. Además, los espectadores podrán ver una instalación mural realizada por un equipo creativo de renombre, que representa el auténtico espíritu del arte del graffiti pero esta vez al interior del espacio expositivo.

THE ART OF BANKSY: "Without Limits" ofrece una experiencia original. Destacan las instalaciones de "Dismaland", el controversial parque de diversiones recreado por BANKSY junto a destacados artistas, las impresiones de "Flower Thrower" y "Kissing Coppers" y la escultura "Death of a Phone Booth". Además habrá una sección dedicada al activismo de Banksy relacionado con los inmigrantes, una "sala infinita" que aborda problemáticas políticas y un video documental que relata la vida y la obra de BANKSY, todo presentado en un entorno único.

La exposición THE ART OF BANKSY: "Without Limits" es producida en Chile por Red Eyes, productora nacional de eventos y espectáculos de alto nivel nacional.

"Con más de 1,2 millones de visitantes en el extranjero, el espectáculo promete, y ofrece, una experiencia realmente impresionante y es una visita obligada para disfrutar y aprender sobre el arte de BANKSY, que siempre sirve como tema de conversación. Será un montaje sin precedentes que se exhibirá por tiempo limitado en un lugar emblemático de la capital como es el Barrio Arte. Centro que reúne distintas culturas, temas de conversación, experiencias y es lo que buscamos generar con las expresiones de este cautivante y provocador artista, presente en las calles de las principales ciudades y capitales del mundo", destaca Cristián González, Director y Promotor de Red Eyes.

Para el centro cultural GAM acoger la obra de Banksy tiene un especial significado en el contexto mundial y chileno. "Las imágenes irónicas del artista nos interpelan como humanidad. Hoy cuando estamos en un conflicto bélico de carácter intercontinental, revisar su obra nos hace preguntarnos cómo resolvemos conflictos y para qué. La exposición es importante además para el contexto chileno: el humor y el arte son provocaciones que movilizan, que nos permiten mirarnos a nosotros mismos, criticarnos, ser más conscientes de la crisis político social que estamos viviendo y cómo la estamos encausando", dice Felipe Mella, director ejecutivo de GAM.

THE ART OF BANKSY "Without Limits" estará abierta al público desde el 25 de mayo al 31 de julio, en el Centro Cultural Gabriela Mistral GAM y los tickets saldrán a la venta el 12 de abril a través de https://www.passline.com/