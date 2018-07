Banda nacional Rey Choclo encabezará fiesta en Centro Arte Alameda

La banda nacional Rey Choclo será la encargada de liderar "El Invernadero", fiesta que tendrá lugar el próximo jueves 12 de julio en Cine Arte Alameda.

La cita además contará con la participación del grupo Zicario 3D, encargados de abrir la noche, debutando con su repertorio de cumbias oscuras, beats tropicales y melodías amazónicas.

Rey Choclo llegará con su potencia característica. Este show será el primero de la agrupación en el 2018, presentación que incluirá un repaso por sus anteriores producciones.

El camino de esta agrupación comenzó el 2013. Al año siguiente lanzaron "La dimensión desconocida del lenguaje", su primer trabajo de estudio.

El 2015 realizaron una gira a Alemania para participar en el C/O Pop Festival. Un año más tarde llegaría "Is Normal in Sudámerica", su segundo largaduración, demostrando una dispersión musical como su sello principal. En la actualidad trabajan en nuevo álbum.

Las entradas para ver a Rey Choclo en "El Invernadero" este jueves 12 de julio, están disponibles en boleterías del Cine Arte Alameda con valores que van desde los $3.500 antes de la medianoche a $5.000 ya entrada la madrugada.