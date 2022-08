Actriz Anne Heche sufre graves quemaduras tras protagonizar accidente automovilístico

La actriz estadounidense Anne Heche fue trasladada al hospital luego de que su vehículo quedara envuelto en llamas la mañana del viernes al colisionar con una casa en el vecindario Mar de Vista en Los Angeles.

Según afirmaron medios locales, la protagonista de "Donnie Brasco", se desplazaba a gran velocidad en su Mini Cooper cuando se descarriló y se estrelló contra el garaje de un condominio de departamentos.

Los vecinos del lugar intentaron socorrerla, pero Heche puso marcha atrás y chocó con un domicilio, impacto que la dejó con graves quemaduras, según las imágenes publicadas por el sitio TMZ, y el domicilio inhabitable por el incendio provocado.

"Una mujer adulta fue encontrada dentro del vehículo, que ha sido trasladada a un hospital de la zona por los paramédicos del LAFD en estado crítico", indicó el departamento de bomberos de Los Ángeles, que tardó 65 minutos en extiguir las llamas del recinto.

Su expareja, el actor Thomas James, actualizó hoy el estado de salud de Heche, quien se mantiene intubada y afirmó que se encuentra "estable": "Mis pensamientos y oraciones están con Anne, uno de los verdaderos talentos de su generación. Gracias a Dios nadie más resultó herido", señaló en un comunicado.

Actress Anne Heche in critical condition after crashing into LA home at high speed while fleeing from an earlier accident pic.twitter.com/d83c0mJJT9