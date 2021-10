Aseguran que Zayn Malik golpeó a su suegra, la madre de Gigi Hadid

El cantante Zayn Malik respondió a diversos reportes de medios de comunicación que aseguran que golpeó a Yolanda Hadid, su suegra y la madre de la modelo Gigi Hadid.

Según TMZ, la mujer acusó a Malik de golpearla la semana pasada por lo que estaba evaluando interponer una demanda en su contra.

Ante estas declaraciones el ex One Direction tomó sus redes sociales y dijo ser "una persona privada" y que, por su hija, se ha esmerado en construir un lugar "donde los los asuntos familiares privados no se lancen a la esfera públicas para que todos los manoseen".

Sin embargo el británico reconoció que hubo "una discusión con un miembro de la familia de mi pareja que entró a nuestra casa mientras mi pareja llevaba varias semanas fuera".

Luego, en conversación con TMZ, el músico negó "rotundamente" haber golpeado a Yolanda Hadid y deseó que "vuelva a considerar sus falsas acusaciones y se incline por sanar estos asuntos familiares en privado".

Zayn Malik y Gigi Hadid tienen una relación desde 2015 que incluye varios quiebres públicos. En 2020 tuvieron a su primera y única hija bautizada como Khai.