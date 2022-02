Bob Odenkirk necesitó tres descargas de desfibrilador en infarto que sufrió en set

A mediados de 2021, mientras filmaba la próxima temporada de "Better Call Saul", el actor Bob Odenkirk sufrió un ataque cardíaco que lo tuvo al borde de la muerte.

El actor de 59 años reveló detalles del hecho en entrevista con The New York Times, aunque aseguró que no recuerda nada de lo ocurrido el 27 de julio pasado y solo ha armado la historia a través de relatos de quienes estuvieron en el set ese día.

"Estábamos filmando una escena, habíamos estado filmando todo el día y, afortunadamente, no volví a mi camarín-trailer", dijo Odenkirk, que contó que se ubicó a un espacio justo al lado del set de rodaje donde le gustaba estar con sus co-protagonistas Rhea Seehorn ("Kim") y Patrick Fabian ("Howard").

"Fui a ver el juego de los Cubs (equipo de béisbol), anduve en mi bicicleta de ejercicios y me caí. Rhea dijo que comencé a ponerme gris azulado de inmediato", contó.

"Sabía desde 2018 que tenía esta acumulación de placa en el corazón", afirmó el actor, que fue a dos médicos que no estuvieron de acuerdo con un plan de tratamiento y uno de ellos le sugirió esperar, lo que hizo Odenkirk.

Luego, "uno de esos pedazos de placa se rompió", dijo el actor, lo que le provocó un infarto. La supervisora ​​de seguridad sanitaria del rodaje, Rosa Estrada, y una subdirectora, Angie Meyer, comenzaron a darle reanimación cardiopulmonar (RCP) y aplicarle descargas con un desfibrilador automático.

Las dos primeras descargas no fueron suficientes para recuperar el pulso. "Con la tercera recuperé el ritmo", dijo Odenkirk, quien pasó una semana en el hospital recuperándose del infarto.