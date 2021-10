Bon Jovi debió retirarse de concierto justo después de testear positivo por Covid-19

Estaba todo listo para que arrancara el show de Jon Bon Jovi y compañía en Loews South Beach de Miami la tarde de este sábado, sin embargo, debió ser cancelado debido a que dio positivo de coronavirus a tan solo instantes de presentarse.

Fue el hermano del músico que dio a conocer la desalentadora noticia a la multitud, y añadió que "se siente bien" y que irá directo a descansar. Así, se liberó un registro en el mismo momento que el cantante y guitarrista se marchaba del lugar.

Jon Bon Jovi cancels Miami concert. Tested positive for COVID according to staff. ⁦@jonbonjovi⁩ ⁦@wsvn⁩ pic.twitter.com/Hrvn7ETEwG