Cata Pulido asume error en detención y fustiga a Alejandra Valle

La actriz Catalina Pulido habló sobre la polémica detención que protagonizó la semana pasada, cuando se enfrentó con un grupo de Carabineros que fiscalizaba el tránsito.

En entrevista con La Tercera la ex La Red asumió que antes de su encuentro con Carabineros "venía tostada de antes, tenía millones de problemas que ahora se me han acrecentado, me habían fiscalizado antes".

"Quería subir el día anterior y no pude, quería darle un paseo de domingo a mi familia, se me fueron frustrando situaciones y frente a la frustración tengo sentimientos muy fuertes", agregó la intérprete.

Siempre en tono mea culpa, Pulido confesó que "la cagué, di jugo y lo asumo".

"Ya me han apedreado suficiente, soy un ser humano y me equivoco, tengo días buenos y días malos, y siempre me he resguardado mucho por lo mismo, pero no tengo una explicación de por qué me nubló tanto una situación de la que podría haber zafado de forma mucho más inteligente", reflexionó.

La actriz también dijo que fue un error aparecer en al día siguiente del altercado en "Intrusos", el programa donde trabajaba hasta su despido. "Yo no me debería haber expuesto porque no estaba bien. No había dormido, estaba con sedantes intravenosos porque había sufrido una lesión importante. Entonces, ante situaciones así, burlándome de mí misma, todo se ve de otra forma, pero yo tampoco me acuerdo muy bien de lo que pasó (en pantalla). Posiblemente lo que dije fue una estupidez, no tengo idea, pero yo no estaba en mis cabales", dijo.

Contra la "Sra. Valle"

Por otro lado, Pulido usó su cuenta de Instagram para desmarcarse los dichos de su ex compañera Alejandra Valle en contra de Carabineros. La actual conductora de "Intrusos" dijo en Twitter que el cuerpo policial "nos están dividiendo y pa' peor olvidamos lo cerdo y ladrones que son los pacos... Ahora ellos son las vístimas (sic)".

Ante esto, la artista criticó a su ex colega: "Lamento profundamente las declaraciones poco afortunadas de la Sra. Valle sobre Carabineros de Chile, en ningún momento representan mis pensamientos sobre dicha institución, a la cual respeto profundamente y a la que lamentablemente ofendí en un momento de angustia".

Pulido agregó que Valle "me involucró, sin mi autorización" en un mensaje "que de ninguna forma reflejan mi pensamiento a la respetable institución".