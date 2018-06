Catherine Mazoyer contó el abuso sexual que sufrió en la adolescencia

La actriz Catherine Mazoyer fue una de las protagonistas de "La Divina Comida", de Chilevisión, donde contó el caso de abusada y el problema que tiene con su propia imagen.

En el espacio, donde cuatro protagonistas se reúnen a conversar con la comida como excusa, Mazoyer detalló su traumático debut sexual, rayano en lo criminal.

"A los 13 pololeé con un hombre de 21. Él en el fondo me obligó, o me engañó, para tener relaciones (sexuales) con él. Él fue mi primera pareja sexual. Recién a los 21 asumí que eso fue un abuso y que eso era un delito", contó.

"Esto yo no lo he contado jamás. Mi mamá no lo sabe, ella piensa que perdí mi virginidad a los 15 años con mi pololo que fue mi gran amor de la adolescencia, y no tiene idea de esto. Yo no quería que enterara porque no quería que se sintiera culpable", agregó.

Sobre cómo se ve, Mazoyer afirmó que "tengo un rechazo a mi propia imagen. Yo nunca me miro al espejo, jamás, me da mucha vergüenza. Yo nunca voy a encontrar que una ropa me queda bien. No me encuentro linda”.

El momento: