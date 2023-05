Cathy Barriga vuelve a la TV como panelista de farándula pese a investigación en su contra

La ex alcaldesa Cathy Barriga volverá a estar en televisión tras haber tenido una cuestionada labor en la Municipalidad de Maipú.

Pese a las investigaciones contra su gestión por supuesto fraude al fisco, Barriga consiguió instalarse como panelista de la nueva versión de "Me Late, el espacio de Daniel Fuenzalida.

"Parte importante de haber aceptado esta propuesta nace de Daniel, con quien me he reunido en muchas oportunidades desde 2021, siempre pensando en trabajar juntos. Lo primordial acá es la confianza que él me ha entregado", comentó la ex alcaldesa a El Mercurio.

Sobre su retorno a la pantalla chica Cathy Barriga señaló que "en la vida hay que aprovechar las oportunidades". Además, no descarta su relación con la política ya que "ninguna decisión es para siempre".

En esta nueva labor Barriga se sumará a un panel compuesto por Sergio Rojas, Luis Sandoval y Antonella Ríos, además de Fuenzalida como animador.

El debut de la ex alcaldesa será el sábado 24 de junio en "Me late estelar", espacio que se podrá ver en el canal Zona Latina.