La modelo María José "Cote" López se enojó con los usuarios de redes sociales que comentan sobre su aspecto físico y los de otras personas. "Sé perfectamente cómo está mi labio. No sigo 'haciéndome cosas'. De verdad, no necesito que alguien cada día me lo recuerde (…) Para mi fue un largo camino aceptarlo, ahora ya me da igual, pero podrían dañar a alguien que está luchando con sus comentarios", escribió, llenándose de elogios.

