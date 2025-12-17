Dani Ride busca testigos tras denunciar agresión en el centro de Santiago

El artista nacional Dani Ride hizo un urgente llamado a la ciudadanía para encontrar testigos de una agresión que sufrió ayer en pleno centro de Santiago entre las 14:20 y 14:30 en la calle Agustinas con Bandera, donde el cantante fue escupido por un individuo no identificado.

Ride confirmó que declaró ante la Fiscalía: "Ya interpuse la denuncia. Ahora necesito testigos, así que si conocen a alguien que haya presenciado esto y quiera apañarme como testigo, sería bacán".

Más allá de la búsqueda de pruebas, Ride enfatizó la necesidad de marcar un precedente: "hay personas que no tienen cómo defenderse, como yo lo tengo. Yo tengo un privilegio, pero la mayoría de la gente no tiene estos accesos que yo tengo". "Voy a dejar la cagada acá, eso se los aseguro", expresó antes de entrar a la Fiscalía.

Ante la falta de imágenes, el artista solicitó colaboración para localizar a quienes presenciaron el ataque y fortalecer la acción legal. Además, advirtió: "Si les llega a pasar algo así NO VAYAN A CARABINEROS, corran a fiscalía y ahí interpongan una denuncia, porque las cámaras públicas borran su material después de 24 a 48 hrs".

Luego de interponer su denuncia, Ride agradeció el apoyo y reiteró la importancia de siempre seguir el proceso legal y ampararse con la Ley Zamudio: "La verdad es que estoy cansado, no estoy muy contento, aunque aún así, esto es lo que hay que hacer siempre, interponer denuncia en caso de acoso, de violencia".

Campaña de hostigamiento

El artista explicó su determinación de acceder a las cámaras para "demostrar que esto sí ocurrió, porque hay una especie de campaña que, de hecho, me asusta un montón por el nivel de organización que existe en ciertos sectores fanáticos, políticos y religiosos, que se coordinan para desmentir a la víctima".

Este hecho remite a otro episodio de hostigamiento que el artista denunció públicamente cuando iba a representar a Chile en la Competencia Internacional del Festival de Viña del Mar 2025: "José Antonio Kast y Chomalí me atacaron directamente, propiciando ataques masivos y amenazas de muerte contra mí"

"Me llegaron a decir que si me subía al escenario del Festival de Viña me iba a llegar un balazo", expresó en sus redes sociales.