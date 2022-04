"Dar las gracias es lo más importante": Laura de la Fuente habla sobre su recuperación tras baleo en ambas piernas

La hija de los actores Cristián de La Fuente y Angélica Castro, Laura de la Fuente, habló públicamente sobre el ataque recibido por dos delincuentes, quienes dispararon sus piernas en una supuesta encerrona.

La adolescente, quien se encontraba junto a su padre durante la acometida, se encuentra en proceso de rehabilitación y en conversación con ADN, actualizó cuáles son sus metas y reflexiones hasta ahora.

"Me he sentido bien y es rico poder salir y volver un poco más a la normalidad, aunque sea de a poco", dijo la joven en un evento de Adidas, añadiendo que se ella se encuentra enfocada en su recuperación.

"Tengo claro que es pasito a pasito. Tengo muchas ganas de salir adelante, quiero volver a hacer deporte, tengo todas esas metas muy claras", aseguró, y aprovechó la instancia de agradecer "la buena onda y el cariño".

Asimismo, detalló la importancia que sus padres han tenido durante esta etapa: "Me han ayudado mucho a ver el vaso la mitad llena. Están apoyándome y no me siento sola"

El seguir adelante es lo que yo puedo hacer, decirle a a la gente que subir el ánimo y dar las gracias es lo más importante", finalizó.