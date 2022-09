De Ozzy Osbourne a Victoria Beckham: el mundo del espectáculo despide a Isabel II

El mundo de la música y el cine se volcó a redes sociales por la muerte de la Reina Isabel II este jueves.

Para despedir a la monarca, que falleció a los 96 años, las figuras usaron sus redes sociales, como Ozzy Osbourne, que afirmó "que es devastador pensar en Inglaterra sin la reina Isabel II". Mientras, la modelo y ex Spice Girls Victoria Backham dijo que "hoy es un día muy triste no solo para nuestro país sino para el mundo entero (...) Será recordada por su firme lealtad y servicio".

Mick Jagger por su parte compartió unas emotivas palabras: "Durante toda mi vida, Su Majestad, la Reina Isabel II siempre ha estado ahí. En mi infancia puedo recordar ver los momentos destacados de su boda en la televisión. La recuerdo como una hermosa joven, a la muy querida abuela de la nación".

Paul McCartney compartió una imagen de la reina, mientras que Ringo Starr envió "paz y amor para toda la familia". La socialité Paris Hilton la definió como "la jefa original. Una de las mujeres más inspiradoras. El fin de una era" y Barbra Streisand afirmó que la monarca "fue una persona constante para todos nosotros, respetada en todo el mundo".

También Elton John expresó un emotivo mensaje hacia la Reina: "Junto con el resto de la Nación, me entristece profundamente escuchar la noticia del fallecimiento de Su Majestad la Reina Isabel II. Era una presencia inspiradora que guió al país a través de algunos de nuestros momentos más grandes y oscuros con gracia, decencia y una genuina calidez".

