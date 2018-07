Denunciante de Scarleth Cárdenas relató los episodios de acoso laboral

Hasta la Asociación Regional de Canales de Televisión (Arcatel) llegó una denuncia contra Scarleth Cárdenas debido a "malos tratos que mantiene con una persona del equipo que trabaja para Portavoz Noticias".

Esa persona fue la periodista Cynthia Jara, quien conversó con "Intrusos" y relató algunos de los episodios que sufrió.

"Me empezó a hacer la ley del hielo luego que yo no aceptara hacer algo. Era como si yo no existiera y sólo me llamaba para retarme. Le pedía consejos y levantaba la vista y me trataba mal", dijo.

Además sostuvo que la insultaba cuando algo lo encontraba mal. "'Esta hu** está toda mala, vamos a revisar todo de nuevo', me decía".