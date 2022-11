El desahogo de Loreto Aravena: el odio sólo está en redes sociales

La actriz Loreto Aravena reveló que en un momento de su relación con Maximiliano Luksic, su pareja desde 2017, acudió a terapia para enfrentar "el odio" con que debía lidiar en redes sociales.

"Me pasó en un minuto que me sentí adolescente, como que todo era absoluto, van a seguir destrozándome, después fue como 'esto es solo redes sociales, el odio solo está aquí'", reveló.

Aravena participará en la próxima emisión del programa "La Divina Comida" de CHV, y el medio TiempoX adelantó parte de la forma en que la "Claudita" de la serie "Los 80" manejó la situación.

"Me puse a pololear y claro, ahora todo tiene que ver con mi pololo, todo mi trabajo hacia atrás no existe, yo trabajo en el (Canal) 13 porque mi pololo está ahí, si contara los años que llevo ahora... llevo 14 y a él lo conozco hace 5 años, es absurdo pensar que me carrera se formó por la persona con la que estoy, cachai", lanzó.

Maximiliano Luksic, hijo del multimillonario Andrónico Luksic, trabaja desde 2016 en el canal propiedad de su padre y desde 2019 ejerce como director ejecutivo.