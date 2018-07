El fuerte acoso que recibió Nataly Chilet a los 10 años

Un desagradable momento vivió Nataly Chilet cuando era pequeña, una situación que a día de hoy busca erradicar desde su espacio.

En LUN recordó un acoso que sufrió. "Tenía 10 años y un tipo me pegó un agarrón en el centro, esa vez le dije a mi mamá que lo acusáramos y me dijo 'no va a pasar nada, no sacamos mucho'. Hace dos años fui a una marcha de Ni una menos y pensé que si hoy me hubiera pasado tampoco tendría apoyo de nadie".

"No puede ser que a esa niña de 10 años no le pueda decir que su problema no tiene una solución. Nos segregan desde niñas, desde el jardín infantil y el colegio", dijo.

Estos dichos los complementó en Intrusos. "Por eso quiero aportar a esta lucha desde mi espacio. No puede ser que todavía hoy mi mamá se deba poner detrás de mí en las escaleras porque un pelotudo pone su celular abajo para grabarme".