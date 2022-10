Emily Ratajkowski habló de su divorcio por infidelidad: "Siento enojo, tristeza"

La modelo y actriz Emily Ratajkowski confirmó por primera vez su separación de Sebastian Bear-McClard, tras las múltiples infidelidades del productor y también actor.

"Siento todas las emociones. Siento enojo, tristeza. Siento emoción, siento alegría, ligereza. Cada día es diferente", admitió la modelo. "Lo único bueno que sé es que siento todas estas cosas, lo cual me gusta porque me hace creer que estaré bien", dijo en una entrevista con Harper's Bazaar.

Ratajkowski y Bear-McClard se casaron en 2018, dos semanas después de oficializar su relación, pero a los pocos meses ya se rumoreaban infidelidades de su marido.

Ahora, tras ser fotografiada recientemente besándose con DJ Orazio Rispo, admitió sentirse extraña: "Fue difícil para mí tener una cita con alguien y pensar en cuánto me gustaba o no. Habría estado pensando en cómo me percibían, qué significaba, qué querían de mí, qué significaba sobre mi autoestima", explicó.

"Ahora es muy divertido ir a cenar con alguien y decir: 'Genial. Realmente disfruté'", reconoció, pero aclarando que su principal preocupación es su hijo: "Nunca antes en mi vida había tenido prioridades tan claras. El número uno es Sly, y eso es todo. Me ha hecho revaluar lo que es importante para mí".

Ratajkowski, quien recientemente se declaró bisexual, es apuntada además como la pareja del momento de Brad Pitt.