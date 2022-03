Ex Gondwana podrá ejercer su religión rastafari mientras cumple pena por Ley de drogas

Dago Pérez Videla, ex músico de Gondwana y activista político y cannábico, podrá seguir ejerciendo su religión rastafari mientras cumple una prisión preventiva de 120 días por tenencia de cannabis, dictada por el Juzgado de Garantía de Puente Alto.

Según señala Lun fue el abogado del artista, Pablo Villar, quien solicitó hacer una excepción al decreto 805 del Ministerio de Justicia, el que señala que la nueva población penitenciaria será sometida a cortes de cabello y barba, y al uso de uniformes.

"Dago tiene reconocimientos por parte de la fe rastafari de Jamaica. No es un seguidor o alguien que solo tiene rastas en la cabeza. Él vive su religión. Eso implica que, entre otras cosas, tiene una alimentación diferente. Es lacto-vegetariano", indicó el defensor de Pérez.

Por este motivo, y basado en la libertad de culto, es que el hijo de Lumi Videla podrá mantener sus dreadlocks, su barba y su tam -gorro rastafari característico, se considera sagrado-. Además, su familia podrá entregarle suplementos especiales para que mantenga su alimentación, ya que al interior del penal Santiago 1 no se hacen diferencias alimentarias dentro de la población.

"Esto no es un privilegio, sino que se le están respetando derechos. No es un asunto estético", recalcó el abogado.

"Una cosa muy absurda"

La semana pasada la PDI acudió al domicilio de Dago Pérez Videla tras recibir una denuncia anónima, y procedió a su detención por la Ley 20.000 debido a la tenencia de plantas de cannabis.

Además de tener una relación sagrada con la religión rastafari, estas plantas eran utilizadas por el activista para fabricar aceites y cremas en base a CBD para tratar a diversos pacientes.

Es por eso que el caso del ex Gondwana causó conmoción entre las comunidades defensoras del uso del cannabis. Su ex compañero de grupo, el cantante Quique Neira, aseguró que "te criminalicen por consumo de marihuana es una cosa muy absurda" y que esto "demuestra que la sociedad actual no entiende el tema y no es tan moderna como dice ser".

Que te criminalicen por consumo de marihuana es una cosa muy absurda, que demuestra que la sociedad actual no entiende el tema y no es tan moderna como dice ser. En definitiva nuestra sociedad no respeta la libertad individual de poder elegir como vivir. #FuerzaDagoPérez — Quique Neira (@QuiqueNeira) February 26, 2022

"En definitva nuestra sociedad no respeta la libertad individual de poder elegir como vivir", cerró el músico.

En tanto la diputada electa Ana María Gazmuri calificó el hecho como "un errado proceder de la PDI" y pidió detener "esta absurda persecución" contra Pérez Videla. La también diputada electa, y reconocida activista por los DD.HH., Lorena Pizarro exigió considerar el artículo 19 de la actual Constitución, el cual garantiza el ejercicio libre de todos los cultos.

"Continuaremos pendiente de su situación, velando porque se lleve a cabo el debido proceso y pueda regresar pronto con su familia", señaló.

Basta de esta absurda persecución, detuvieron a Dago Pérez, conocido y respetado líder rastafari, conocedor del uso de plantas sagradas. Esperamos que esto cambie radicalmente desde el 11 de marzo, necesitamos vivir en paz. Toda mi solidaridad, #NoMasPresosPorPlantar pic.twitter.com/Y922SXc1Lu — Ana María Gazmuri (@AnaMariaGazmuri) February 26, 2022