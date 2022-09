Exinstructora de yoga de Adam Levine se suma a acusaciones: "Me trató como basura usada"

Una de las cinco mujeres que han delatado al bullado líder de Maroon 5, Adam Levine, por enviarles mensajes fuera de lugar, se sinceró con respecto a lo mal que la hizo sentir por un trato displicente hace más de una década atrás.

Corresponde a la instructora de yoga personal de Levine entre 2007 y 2010, Alanna Zabel, que enfatizó que en ese tiempo se estaba preparando a unirse a la banda para enseñarle la disciplina en una gira de tres meses y según creía, ambos se habían convertido en amigos cercanos.

"Quiero pasar el día contigo desnuda", le escribió inesperadamente a la profesora según relató a el Daily Mail, y añadió que el intéprete estaba al tanto de que la mujer se encontraba en una relación abusiva con su novio de ese entonces, quien la golpeó después de ver ese texto.

"Nunca se disculpó" por el escrito, reveló y en vez de eso, la retiró del concierto: "'Sentí que nos preocupábamos el uno por el otro, y me hizo la ley del hielo durante un momento profundamente difícil".

"Los amigos no se tratan como basura usada, y así es como me trató él", añadió, antes de finalizar con un consejo para el autor de "She will be loved": "No trates a las mujeres como si fueran desechables, o que su valor se basa únicamente en su apariencia".