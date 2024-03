Faloon Larraguibel renunció a Zona Latina: Aseguran que ingresará a un reality

La animadora Faloon Larraguibel confirmó en sus redes sociales su renuncia al canal Zona Latina tras 10 años de trabajo.

"Ya sé que circula la información de mi renuncia a Zona Latina. Quiero decir que esta decisión obviamente no ha sido fácil para mí, ya que he disfrutado trabajando aquí y he aprendido mucho a lo largo de 10 años", aseguró la ex "Yingo".

Hace unos días Larraguibel denunció a su exmarido, el futbolista Jean Paul Pineda, por violencia intrafamiliar. El deportista, que acaba de firmar con un nuevo club, fue formalizado por este delito.

¿Faloon en un reality?

Su renuncia a la estación televisiva coincide con los rumores sobre su llegada a Canal 13 para ser parte del reality show "Ganar o Servir". Pese a no haber sido confirmada por la producción de este programa, Faloon señaló que "siento que debo empezar nuevos desafíos".

"Debo cerrar ciclos, debo darme la oportunidad de crecer aún más personal y profesionalmente. Da lo mismo el lugar, siempre habrá crecimiento y aprendizaje", concluyó.