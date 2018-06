Fernanda Figueroa confesó haber sufrido bullying por su peso

Instagram da para todo, más aún cuando eres una figura reconocida. Eso lo vivió días atrás la modelo y ex chica reality Fernanda Figueroa.

Una usuaria la molestó por su peso en una de sus fotos. "Oye, estás en los puros huesos, das asco. En verdad te ves muy mal. Era verdad que eres igual a Peter Anguila, qué horror".

En conversación con AR13, Figueroa explicó que le molestó mucho esas palabras confesando que cuando pequeña sufrió bullying por su peso.

"Volví atrás, me achaqué, me puse triste. Imagínate si yo tuviera realmente un problema de depresión, me puedo hasta suicidar por un comentario", señaló.

"Instagram es para mirar cosas bonitas o decir cosas constructivas...pero no diciendo que doy asco", lanzó.