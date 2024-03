Francisco Kaminski niega acusaciones de infidelidad: "No hay terceras personas"

Tras el quiebre matrimonial entre Carla Jara y Francisco Kaminski, el animador salió a rebatir las acusaciones de infidelidad de parte de su expareja.

"Nos separamos hace dos semanas. Y quiero dejar súper en claro que esto no es como él está diciendo, no fue en buenos términos. Aquí sí hay una tercera persona involucrada, una de sus compañeras de trabajo, por eso me molesta", declaró la ex Pelotón a LUN.

Kaminski niega las acusaciones: "No hay terceras personas"

En conversación con La Hora, el conductor de La Red señaló que "aquí no hay terceras personas, es un tema que lo estábamos pensando. Pero la decisión de separarnos la tomé yo".

Bajo esta línea, el comunicador agregó que "es importante tener respeto por la familia porque tenemos un hijo que no lo está pasando bien, hay que ser responsable con las cosas que se dicen, sobre todo cuando hay niños de por medio", en referencia a Mariano, su hijo de 10 años junto a Jara.

"Es complicado hablar de estos temas...Claro, son difíciles para mí, porque después de todo somos una familia, más allá de las determinaciones que puedan tomarse a lo largo del tiempo", explicó.

Para cerrar, Kaminiski declaró: "Es lo único que voy a decir hasta el momento, y voy a enfocarme en mi trabajo. Y seguir manteniendo el respeto con Carla porque se lo merece", señalando que espera poder llevar la separación con tranquilidad.