Gala Caldirola aclaró su futuro: A un reality no me metería ni loca

Algunos medios de comunicación señalaron que Gala Caldirola volvería a Chile para ser parte del nuevo reality que está preparando Mega, motivada a que Mauricio Isla jugaría por estos lados.

Ambas cosas las descartó de plano mientras estuvo invitada a "Vértigo".

"Lo del reality no hay nada de cierto, y yo no metería ni loca, por mi salud mental no y aparte que con una guagüita no, estoy aquí y estoy deseando llegar a casa para estar con ella", señaló.

También habló de su futuro y del "Huaso", quien actualmente se desempeña en el Fenerbahce turco. "A los dos nos gustaría estar en Chile, porque a los dos nos encanta estar aquí, pero él tiene todavía mucha carrera afuera".

"Nos vamos a quedar por lo menos dos añitos más ahí", dijo respecto a su estancia en Turquía.