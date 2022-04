Hailey Bieber sufrió "mini accidente cerebrovascular"

Hailey Bieber, la esposa de Justin Bieber, reveló en un video que sufrió un problema de salud con los mismos síntomas de un derrame cerebral y que además se le detectó un problema al corazón.

Bieber dijo que llegó a un hospital de Los Ángeles el pasado 10 de marzo con síntomas similares a los de un derrame cerebral luego de desayunar con su esposo.

"Estábamos en medio de una conversación y, de repente, sentí esta sensación realmente extraña que me recorrió el brazo desde el hombro hasta la punta de los dedos, y eso hizo que mis dedos se sintieran realmente entumecidos y extraños", relató.

"Justin estaba como, '¿estás bien?' y simplemente no respondí porque no estaba segura. Y luego me volvió a preguntar y cuando fui a responder, no podía hablar. El lado derecho de mi cara comenzó a caerse. No pude pronunciar una oración", agregó la modelo.

La pareja esperó un rato para pedir un servicio de emergencia y cuando fue trasladada a un hospital, Bieber dijo que en el recinto le hicieron una prueba de accidente cerebrovascular que arrojó puntuación de cero y sin síntomas visibles, pero las exploraciones de seguimiento mostraron un pequeño coágulo de sangre en su cerebro causado por un AIT, o ataque isquémico transitorio, también conocido como "mini accidente cerebrovascular".

La modelo finalmente contó que en la sala de emergencias durante la noche se sometió a "toneladas" de pruebas, incluido un "eco de burbuja", en el que se mezcla una pequeña cantidad de solución salina con algo de sangre, agitada e inyectada en su brazo para ver si alguna burbuja sale de su corazón.

Los médicos le detectaron un agujero en el corazón que no se cerró correctamente al nacer. También concluyeron algunas cosas cruciales: recientemente había tomado pastillas para control de la natalidad que no debería haber tomado debido a sus migrañas, recientemente también había volado desde y hacia París sin levantarse ni moverse ni usar medias de compresión y que tuvo recientemente tuvo Covid-19, que pensaron que era "un factor contribuyente".