Hasbulla Magomedov viene a Sudamérica y realizará show

Medios argentinos anunciaron que el influencer Hasbulla Magomedov visitará Argentina para realizar un show en Buenos Aires.

El popular joven ruso se presentará el 7 de noviembre en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, en lo que será una particular presentación.que fue anunciada por el propio Magomedov en Twitter y una camiseta de la selección argentina.

I have a big surprise for #Argentina coming very very soon👀👀



What could it be🤫🤔🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/OoUUbZhLJX