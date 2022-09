Hermana de Camiroaga recordó al animador a 11 años de su partida

La actriz Paola Bontempi Fernández, hermana de Felipe Camiroaga, dedicó sentidas palabras al animador durante este viernes 2 de septiembre, jornada en la que se cumplen 11 años del fallecimiento del "Halcón".

"En los jardines de la memoria. En el palacio de los sueños. Allí es donde tú y yo nos veremos. Hoy, 11 años sin ti...te adoro hermano", escribió la artista en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía con su hermano.

Habitualmente la española le dedica mensajes al ex rostro de TVN, quien murió en un accidente aéreo en la isla Juan Fernández en 2011. "He de confesar que veo reportajes de lo que pasó ese 2 de septiembre de 2011 y todavía tengo impulsos de atravesar la pantalla y decirte y decirles a todos que por favor no se suban a ese avión, que no despeguen", escribió Bontempi durante el décimo aniversario de la partida de Camiroaga.

Felipe Camiroaga y Paola Bontempi eran hermanos por parte de su madre María Cristina de la Luz Fernández Stemann.